Подробности обстрела Авдеевки: ранены двое подростков

Нацполиция в Донецкой области рассказала о подробностях обстрела боевиками Авдеевки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

«Сегодня около 17 часов боевики вновь ударили по домам мирных жителей. Снаряды попали в многоэтажный дом, разрушены два этажа. Пострадали два юноши 1997 и 2002 годов рождения .... Пострадавшим ребятам 19 и 14 лет, которые являются братьями, оказывается медицинская помощь. У них ушибы и переломы », - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате обстрела со стороны оккупированной территории разрушений потерпел многоэтажный дом, расположенный в квартале Юбилейном, 8. Снаряд попал на 2-й этаж, в результате полностью разрушены 2 и 3 этажи, а на первом возник пожар. Раненые доставлены в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделение полиции. Информация о пострадавших и их состояние уточняется.

По состоянию на 18.20 поступило сообщение о прямое попадание в 14-й этаж многоэтажки по ул. Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома.

"Авдеевка. Боевики начали обстрел города. Под огнем старая часть и центр. Уже есть попадания в здании. Квартал Юбилейный, пожар в жилом доме. Получили ранения двое мирных жителей. Информация о пострадавших уточняется ", - говорится в сообщении начальника ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина в соцсети Facebook.

Также председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский пишет в Facebook: «Продолжается обстрел # Авдеевка. Один из снарядов попал в 9-трехэтажный дом. Повреждены две квартиры на втором этаже. Осколками ранены два подростка. они доставлены в больницу ».