Пограничники задержали разыскиваемого "Интерполом" подозреваемого в убийстве

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25 декабря 2016 г. 18:20
Источник: 112.ua
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Пограничники за прошедшие сутки задержали гражданина Украины, которого разыскивал "Интерпол" за совершение умышленного убийства. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина направлялся в Украину рейсовым автобусом через пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Также в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда задержали автомобиль "Хонда", за рулем которого был наш соотечественник. В ходе проверки установлено, что автомобиль, которым он ехал, похитили на территории Украины в сентябре 2014 года.

Задержанных граждан и автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции в Черниговской и Львовской областях соответственно.

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