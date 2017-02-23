Похищенный депутат Гончаренко уже в безопасности, прокуратура назвала заказчика

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") находится в полной безопасности, вскоре он даст показания по своему делу. Заказчиком его похищения считают депутата Лиманского райсовета Одесской области Кушнарева. Об этом на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По словам прокурора, сын депутата Кушнарева погиб 2 мая 2014 года во время событий, произошедших в Одессе.

"И сам он не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления. Благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователей прокуратуры, эти люди не довели до конца это преступление", - сообщил прокурор.

По его словам, всего задержано 3 человека.