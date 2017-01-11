Поиск трех пропавших без вести военных продолжаются третий день, - Минобороны

Силы АТО продолжают поиски трех украинских военных, пропавших без вести в районе линии разграничения на мариупольском направлении. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Пока что продолжается поисковая операция, к ней привлечены подразделения военной службы правопорядка и военнослужащие оперативно-тактической группы "Мариуполь". Пока никакой официальной информации по этому поводу нет", - заявил представитель оборонного ведомства.

Напомним, 8 января в ходе выполнения боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали трое украинских военных. Как заявили в пресс-центре штаба АТО, военнослужащие не вернулись к месту расположения подразделения, а связь с ними отсутствует.