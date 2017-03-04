Поклонская: в Крыму замироточил бюст Николая II

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская, которая сегодня имеет мандат депутата Госдумы РФ, заявила, что в Крыму замироточил бюст Николая II.

"Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая Второго, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил. Бюст! Это сегодня случилось утром. Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели... Мне да, сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в 100-летнюю годовщину. Видите как", - сказала она в эфире российского телеканала "Царьград".

Этот бюст был установлен возле крымской прокуратуры осенью прошлого года.

Мироточение - явление в христианстве, связанное с появлением маслянистой влаги на иконах и мощах святых. Явление представляет собой появление на иконе светлого маслянистого вида вещества, испускающего благоухание.