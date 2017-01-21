Покушение на нардепа: СБУ обнародовала переговоры исполнителей преступления

Согласно деталям переговоров, которые опубликованы на YouTube-канале СБУ, объект преступления – украинский парламентарий. СБУ также опубликовала кадры наблюдения за объектом, сделанные в Мариинском парке, возле комитетов Верховной Рады, Кабинета министров.

По данным спецслужбы, непосредственным организатором покушения был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. В настоящее время преступник, который в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "ЛНР", находится в российском Белгороде.

Для исполнения преступления он подобрал двух ранее судимых граждан Украины. Оба отбывали наказание на временно оккупированной территории Крыма. Злоумышленники отчитывались своему куратору из РФ.

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