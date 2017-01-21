 

Покушение на нардепа: СБУ обнародовала переговоры исполнителей преступления

21 января 2017 г. 20:17
Источник: Новое Время
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Согласно деталям переговоров, которые опубликованы на YouTube-канале СБУ, объект преступления – украинский парламентарий. СБУ также опубликовала кадры наблюдения за объектом, сделанные в Мариинском парке, возле комитетов Верховной Рады, Кабинета министров.

По данным спецслужбы, непосредственным организатором покушения был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. В настоящее время преступник, который в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "ЛНР", находится в российском Белгороде.

Для исполнения преступления он подобрал двух ранее судимых граждан Украины. Оба отбывали наказание на временно оккупированной территории Крыма. Злоумышленники отчитывались своему куратору из РФ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Видео: 

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