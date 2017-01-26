Полицейская миссия ОБСЕ необходима для организации выборов на Донбассе - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что полицейская миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая будет иметь вооруженный компонент, необходима для организации местных выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал журналистам.

"Что такое полицейская миссия? Полицейская миссия – это присутствие представителей ОБСЕ с вооруженным компонентом, которые должны помочь нам организовать выборы. Сейчас там нет никакой инфраструктуры. Каким образом это будет происходить, кто этим будет заниматься? Это те, кто сейчас в Донецке и Луганске, будут заниматься организацией выборов? Реально – это будет ОБСЕ", – сказал Климкин.

Он отметил, что ОБСЕ должна действовать прозрачно на основе того, что будет происходить на Донбассе. "Кто реально восстановит все эти реестры и посчитает, кто там есть? Поскольку иначе там будут любые манипуляции с количеством людей, кто проголосует, мы все это прекрасно понимаем", – подчеркнул Климкин.

Также он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности выборов, поскольку на оккупированной части Донбасса "кто угодно может начать стрелять в любой момент и сорвать выборы".

"Поэтому, без такой миссии ОБСЕ, это не может быть", – заявил Климкин.

Он подчеркнул, что исходя из того, что решения в ОБСЕ принимаются всеми 57 странами – членами, необходимо "как-то дожать Россию на эту миссию".