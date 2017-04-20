Полиции Британии разрешили стрелять на поражение в водителей-террористов

Полиции Британии разрешили стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на граждан.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на одого из ведущих экспертов государственной полиции страны по вооруженному полицейскому патрулированию, главного советника Саймона Честермана.

Как отмечается, ранее британским полицейским было запрещено стрелять по водителям движущегося транспорта, поскольку это могло создать дополнительные трудности. Вместе с тем, после серии терактов в Лондоне, Ницце и Берлине с использованием автомобиля, было решено отменить запрет.

"Ранее наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя. Но если машина изначально используется как оружие нападения, не так уж и много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик...Единственный вариант - застрелить водителя", - сказал Честерман.

По словам Честермана, трудностью для полиции в такой ситуации является вероятность, что пуля при стрельбе может рикошетом отлететь от стекла. Кроме того, он отметил, что теперь вместо приказа "обнаружить, окружить и нейтрализовать" вооруженные полицейские должны будут следовать приказу "обнаружить и оказать противодействие".

Напомним, ранее сообщалось, что 22 марта уроженец Британии Халид Масуд (52 года) устроил теракт в Лондоне.

Мужчина на внедорожнике сбил нескольких прохожих на Вестминстерском мосту, а затем, выйдя из машины, попытался проникнуть в здание парламента Великобритании, напав с ножом на сотрудников полиции. Количество погибших в результате теракта составило 6 человек.

