 

Полиция Донецкой области с 2017 г задержала 31 боевика

11 февраля 2017 г. 18:21
Источник: Интерфакс-Украина
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Полицией Донецкой области с начала 2017 года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержаны 31, объявлены в розыск – 4 члена незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Донецкой области, выявлять боевиков, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию, помогает отлаженный механизм проверки документов граждан по базам МВД на блокпостах.

Так, по информации полиции, на КПВВ "Пищевик" во время пересечения линии разграничения был задержан участник бандформирования "Казачий союз "Область войска Донского".

"Он пытался попасть в Мариуполь, чтобы оформить загранпаспорт на себя и жену и отправиться в поездку. Но вместо этого попал к следователю, а в перспективе его ждет до 8 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в полиции, на прошлой неделе полицейские собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников незаконных вооруженных формирований в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них – жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.

"Как и большинство "вояк" псевдореспублик, они быстро поняли, что их используют и вышли из НВФ. Каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей доли, но не прижился. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", - сказано в сообщении.

Вообще полицией Донецкой области с начала года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержаны 31, объявлены в розыск - 4.

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