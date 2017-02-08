 

Полиция и СБУ предлагают Захарченко и Плотницкому сдаться

08 февраля 2017 г. 14:43
Источник: Левый берег
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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что полиция и Служба безопасности Украины предлагают главарям "ДНР" и "ЛНР" сдаться.

"Мы только что провели консультативное совещание с нашими коллегами из СБУ, мы общались с Юрием Тандитом, помимо прочих, и вышли на консолидированную позицию. Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в первую очередь речь идет о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР", мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что , учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они", - заявил он в эфире 112 канала.

Напомним, что утром 8 января в Макеевке был убит командир незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви"). 17 октября прошлого года был убит другой распиаренный российскими СМИ боевик - Арсен Павлов, известный как "Моторола". Он погиб в результате взрыва бомбы, сработавшей в лифте дома, в котором он жил в Донецке.

4 февраля "начальник Управления Народной милиции ЛНР" Олег Анащенко погиб в результате подрыва его автомобиля в Луганске.

В конце января в России скончался первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов. Его жена заподозрила отравление.

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