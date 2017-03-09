 

Полиция Италии задержала украинского экс-дипломата за кражу 233 тыс. евро

09 марта 2017 г. 16:24
Источник: РБК-Украина
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Итальянские правоохранители задержали бывшего сотрудника генерального консульства Украины в Милане Максима Нелина по подозрению в незаконном завладении 233 тыс. евро. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 15 февраля.

Во время осуществления досудебного расследования установлено, что Нелин, работая в генеральном консульстве Украины в Милане, в марте 2010 года познакомился с гражданином, который болеет острым лейкозом. В связи с этой болезнью, человек с 23 апреля 2010 года начал лечение в клинике Niguarda Ca Granda (Милан).

После получения вида на жительство в Италии с 1 октября 2010 года все расходы на его лечение уплачивались за счет Национальной службы здравоохранения Италии. В то же время родители пациента в Украине подали заявку в Министерство здравоохранения на выделение средств по государственной программе "лечение граждан Украины за рубежом". Полиция заявляет, что у Нелина и его друга возник умысел на завладение денежными средствами государства в сумме 233 тыс евро.

Сотрудник украинского Генконсульства в марте 2011 года предоставил Министерству здравоохранения Украины поддельный документ, выданный якобы клиникой Niguarda Ca Granda, с реквизитами для перечисления денег. Сразу после поступления средств на счет, они были обналичены и распределены между всеми участниками преступной схемы. 1 сентября 2016 года Национальная полиция Украины объявила экс-сотрудника Генконсульства в розыск как подозреваемого по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем мошенничества) Уголовного кодекса. 3 февраля 2017 года Нелин был задержан в Италии. 15 февраля Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

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