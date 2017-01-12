 

Полиция установила, что памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был взорван

12 января 2017 г. 12:26
Источник: 112.UA
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Памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Николай Самарчук.

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