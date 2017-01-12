Полиция установила, что памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был взорван

Памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Николай Самарчук.