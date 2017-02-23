 

Польша: Бандера не повлияет на дружбу с Украиной

23 февраля 2017 г. 16:33
Источник: Корреспондент.net
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Польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что вопрос героизации лидера ОУН Степана Бандеры в Украине никак не повлияет на отношения Украины и Польши.

Таким образом он ответил на вопрос, как можно расценивать недавнее заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что "Украина не войдет в Европу с Бандерой".

"Это история. История важна для поляков и для украинцев, но есть и будущее, и будущее является самым важным", - добавил польский посол.

"Нам нужно думать о будущем. Качиньский тоже думает о будущем. Многие, наверное, уже забыли, как он во время Революции достоинства был на Майдане и кричал "Слава Украине!". Это лучший пример, что он проукраинский, а не наоборот", - отметил дипломат, добавив, что "дело Бандеры – это дело историков".

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