 

Польша купит у США ракеты "воздух-земля" для истребителей F-16

25 декабря 2016 г. 15:38
Источник: Украинская правда
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Польша и США подписали соглашение, что гарантирует поставку ракет Jassm Extended Range с радиусом действия до 1000 км.

Об этом сообщает издание Money.pl.

"На днях было подписано соглашение между представителями Польши и Соединенных Штатов, что гарантирует поставки Польши ракет Jassm Extended Range – самой современной противоракетной оружия с радиусом действия до 1000 км" - сообщили в Минобороны Польши.

Стоимость заключенного контракта – 940 млн злотых (более 220 млн долларов).

Госдепартамент США в конце ноября согласился на поставку Польше маневренных ракет JASSM-ER. Они предназначены для поражения наземных целей на расстоянии до тысячи километров.

Тогда речь шла о поставках 70 боевых ракет и восьми учебных экземплярах, а также двух стимуляторах для тренировки их применения. Согласно неофициальной информации польских СМИ, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет.

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