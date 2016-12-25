Польша купит у США ракеты "воздух-земля" для истребителей F-16

Польша и США подписали соглашение, что гарантирует поставку ракет Jassm Extended Range с радиусом действия до 1000 км.

Об этом сообщает издание Money.pl.

"На днях было подписано соглашение между представителями Польши и Соединенных Штатов, что гарантирует поставки Польши ракет Jassm Extended Range – самой современной противоракетной оружия с радиусом действия до 1000 км" - сообщили в Минобороны Польши.

Стоимость заключенного контракта – 940 млн злотых (более 220 млн долларов).

Госдепартамент США в конце ноября согласился на поставку Польше маневренных ракет JASSM-ER. Они предназначены для поражения наземных целей на расстоянии до тысячи километров.

Тогда речь шла о поставках 70 боевых ракет и восьми учебных экземплярах, а также двух стимуляторах для тренировки их применения. Согласно неофициальной информации польских СМИ, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет.