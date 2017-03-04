 

Польский евродепутат заявил, что женщины глупее мужчин

04 марта 2017 г. 11:35
Источник: Левый Берег
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Польский депутат-националист Януш Корвин-Микке во время выступления в Европарламенте заявил, что женщины глупее мужчин.

Об этом пишет BBC.

"И, конечно же, женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины, так как они слабее, они меньше, они менее умны", - заявил он в ходе дискуссии в Европарламенте.

Председатель Европарламента Антонио Таяни сейчас выясняет, не нарушил ли Корвин-Микке своими заявлением правила работы собрания, которые запрещают оскорбительные, расистские или ксенофобские высказывания и поведение. Группа демократов и социалистов в Европарламенте попросила председателя наказать Корвина-Микке за его комментарии. Наказание за подобное поведение варьируется от выговора до временной приостановки полномочий.

В прошлом году Корвина-Микке лишили зарплаты за 10 дней (более 3 тысяч евро) и заморозили его полномочия на пять дней за то, что он сравнил приток мигрантов в Европу с экскрементами. В октябре 2015 года он был отстранен на 10 дней за нацистское приветствие в здании Европарламента.

Ему запрещен въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма без разрешения.

Весной 2015 года Корвин-Микке принимал участие в выборах президента Польши и стал четвертым с поддержкой 3,26%.

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