Полторак подписал приказ об увеличении денежного вознаграждения военным в зоне АТО

За службу на линии боевого столкновения будет выплачиваться 6 тыс. гривен

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задачи в районе проведения Антитеррористической операции. Об этом 31 января, на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Минобороны подполковник Оксана Гаврилюк, передает сайт Министерства обороны.

"Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции - в сумме 2400 гривен", - сообщают в Министерстве обороны.

По информации Степана Полторака, в Украине около 400 тыс. военнообязанных. По контракту служат 70 тысяч военнослужащих.

