Помощники, депутаты и родственники: стало известно, кому достались гранты горсовета

Активисты «Харьковский антикоррупционного центра» подготовили краткую характеристику победителей конкурса молодежных, семейных и гендерных проектов общественных организаций и благотворительных фондов на 2017 год, который проводил Харьковский городской совет.

Об этом стало известно из объявления на сайте горсовета.

Среди победителей в основном оказались подчиненные Максима Мусеева, депутаты Харьковского горсовета от партии «Возрождение», родственники работников профильного Департамента семьи, молодежи и спорта горсовета, подрядчики этого департамента. Гранты из городских бюджетных средств распределяются между «своими» людьми.

Благотворительный фонд «Мы - харьковчане» получил гранты на два своих проекта: парусный фестиваль для молодежи «Харьковские паруса» и военно-спортивная игра для молодежи. Соучредители благотворительного фонда - Евгений Криветченко и Анастасия Слуцкая (она же и руководитель фонда), которая является начальником общего отдела управления организационной работы и общим вопросам Администрации Холодногорского района. Евгений Криветченко является начальником управления коммунального хозяйства Администрации Холодногорского района.

Организация «Мы-Харьковчане» зарегистрирована по адресу г.Харьков, ул. Суздальские ряды, 12, на которой зарегистрированы несколько фирм и организаций, которые непосредственно подконтрольны главе Администрации Холодногорского района Максиму Мусееву.

Виктория Курневой вместе с Еленой Гунбин (заместитель главы Администрации Холодногорского района Харьковского горсовета) входит в президиум Парусной федерации Харьковской области. Евгений Криветченко является официальным помощником депутата Харьковского горсовета Максима Мусеева, его другом и верным соратником. Некоторое время Криветченко был владельцем ООО «Компания СПО», фаворита с уборочных услуг КП «Харьковский метрополитен» и Харьковского горсовета. Евгений Криветченко возглавлял долгое время Ленинскую районную молодежную общественную организацию «Молодые регионы» в Харькове.

Также Евгений Криветченко был замечен во время приступов «титушок» на евромайдан.

Кроме этого, Евгений Криветченко присутствовал во время драк «Молодых регионов» с фанатами заключенной Ю.Тимошенко в 2011-2012 гг. Криветченко был одним из тех, кто командовал атаками на бютовцев, пикетировали судебное заседание против Тимошенко.

Общественная организация «Линк» получила также гранты для двух своих проектов: «Платформа школьного развития» и Школа активной молодежи «Курс личности». Учредителями организации являются три депутата Харьковского горсовета от партии «Возрождение» - Габриэль Михайлов, Алексей Навроцкий и Ольга Чичина (она же является и руководителем организации). Ольга Чичина является выпускницей Школы лидерства "Мост" и идейной вдохновительницей создания Харьковской молодежной горсовета при городском голове.

Пять грантов получило окружения Валерия Анатольевича Сычева, который является начальником отдела по делам семьи управления по делам семьи и молодежи профильного Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

ОО «Социальный кризисный центр» получила грант на проект «Коррекционные программы для лиц, совершивших домашнее и гендерно-обусловленное насилие». Руководителем и соучредителем ОО «Социальный кризисный центр» является Виктория Сычева, жена вышеупомянутого Валерия Сычева Кроме этого, ОО «Институт социальной политики региона» получила грант на проект «Международный молодежный фестиваль социальной рекламы» .Член ОО «Институт социальной политики региона» является уже упомянутый Виктория Сычева.

В ОО «Социальный кризисный центр» соучредителем еще Виктория Преображенская, другая организация которой, «Благотворительный фонд« Благосостояние Украины », получила два гранта« Распознай торговлю людьми. И не товар! »И« Остановим насилие с помощью медиации ».

Общественная организация «Молодые Харьковчане» получила грант на проект «Харьков - город равных возможностей». Руководителем организации является Роман Придатченко который тоже

является соучредителем в ОО «Социальный кризисный центр». К этому руководителем в ОО «Молодые Харьковчане» был Константин Подгорный, который с 2011 года по настоящее время занимает должность заместителя директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, а также является депутатом Харьковского горсовета от партии «Возрождение ».

Благотворительная организация «Благотворительный Фонд« Харьковский центр волонтеров »получила грант на проект« Создание социально-волонтерского центра «Семейный дом». Руководителем благотворительной организации является Александр Ситник, муж Светланы Ситник, которая является заместителем начальника управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Благотворительная организация «Благотворительный фонд« Дом человека »получила грант на проект« Клуб молодых людей-инвалидов «Инклюзивный пространство». Руководитель благотворительной организации является Алексей Беседин, который является постоянно предоставляет в аренду аппаратуру Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Благотворительная организация «Благотворительный фонд« Центр помощи «Гарант» получила грант на проект «Харьковский городской центр помощи молодежи из числа участников АТО и членов их семей».

Соучредителем организации является Николай Сапелкина, депутат Роганской поселкового совета вол партии «БПП-Солидарность». Соучредитель ОО «Антикоррупционный блок участников АТО».

Общественная организация «Харьковская союз активистов» получила грант на проект «Наши ценности» (конкурс видеороликов на лучший семейный ролик и лучший ролик на спортивно-социальную жизнь). Руководителем и соучредителем организации является Семен Хмельницкий, который также является заместителем начальника отдела контроля в сфере жилищно-коммунального, транспортного и дорожного хозяйства Департамента контроля Харьковского городского совета.

Общественная организация «Спортивный клуб« Адреналин »получила грант на проект« Единая волонтерская платформа «Лига волонтеров». Руководителем и соучредителем организации является Руслан Байрамов, который работал главным специалистом отдела по делам физической культуры и спорта Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации, а до этого в коммунальном учреждении "Харьковский областной центр физического здоровья населения" Спорт для всех " .

