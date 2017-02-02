 

Порошенко готов провести референдум о вступлении в НАТО

02 февраля 2017 г. 10:53
Источник: РБК-Украина
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Президент Петр Порошенко готов провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью Berliner Morgenрost.

Президент Украины также подчеркнул, что для него, в первую очередь, важно мнение украинского народа по этому вопросу.

"Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас − 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа - я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, является ли вступление в НАТО реалистичной целью для Украины.

Кроме этого, он пообещал сделать все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эту идею поддержат на референдуме.

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