Порошенко готов провести референдум о вступлении в НАТО

Президент Петр Порошенко готов провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью Berliner Morgenрost.

Президент Украины также подчеркнул, что для него, в первую очередь, важно мнение украинского народа по этому вопросу.

"Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас − 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа - я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, является ли вступление в НАТО реалистичной целью для Украины.

Кроме этого, он пообещал сделать все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если эту идею поддержат на референдуме.