Порошенко и Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в международных организациях

Стороны согласовали визит Владимира Гройсмана в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о взаимной поддержке в международных организациях. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств сообщили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.

Также, в рамках укрепления дружбы и партнерства между странами, был согласован визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Ранее Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строение поселение на спортных палестинских территориях, Израиль назвал это голосование постыдным. Украина поддержала резюцию, из-за чего Израиль отмеил визит Владимира Гройсмана в страну.

