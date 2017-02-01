 

Порошенко и Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в международных организациях

01 февраля 2017 г. 19:55
Источник: РБК-Украина
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Стороны согласовали визит Владимира Гройсмана в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о взаимной поддержке в международных организациях. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН", -  говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств сообщили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.

Также, в рамках укрепления дружбы и партнерства между странами, был согласован визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Ранее Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строение поселение на спортных палестинских территориях, Израиль назвал это голосование постыдным. Украина поддержала резюцию, из-за чего Израиль отмеил визит Владимира Гройсмана в страну.
 

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