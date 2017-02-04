 

Порошенко и Трамп в субботу проведут телефонные переговоры

04 февраля 2017 г. 11:28
Источник: Левый Берег
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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко проведут телефонный разговор сегодня, 4 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Разговор запланирован на 16:45 по восточному времени США (23:45 по Киеву). В тот же день, как ожидается, Трамп, который отправился на уик-энд на свою виллу во Флориде, проведет телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Напомним, накануне США выразили обеспокоенность в связи с эскалацией боевых действий на Донбассе и призвали к немедленному возобновлению перемирия.

Кремль назвал обострение ситуации на Донбассе поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе по Украине.

Российско-оккупационные войска с воскресенья штурмуют позиции сил АТО в Авдеевке. Обстановка резко обострилась и на других участках фронта.

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