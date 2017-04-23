Порошенко: Инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ должен быть расследован, а виновные - наказаны

23 апреля 2017 г. 19:23
Источник: Левый Берег
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Президент Петр Порошенко призвал к тщательному расследованию подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ в Луганской области, в результате которого погиб сотрудник миссии.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и желаю скорейшего выздоровления раненым", -  написал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь.

"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.  Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня в районе поселка Пришиб, контролируемого боевиками "ЛНР" подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. В результате один сотрудник миссии погиб, еще трое получили ранения.

Представители так называемой "народной милиции ЛНР" заявили, что взрыв произошел из-за того, что наблюдатели "отклонились от основного маршрута", а позже - о якобы причастности к взрыву бойцов ВСУ и "украинской ДРГ".

Председатель ОБСЕ  Себастьян Курц пообещал провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности.

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