Порошенко: Нынешняя Россия является угрозой и для Украины, и для США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешняя Россия является приоритетной угрозой и для США, и для Украины.

Об этом он сказал после переговоров с вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Радио Свобода.

"Поздравляю первые обнадеживающие сигналы, произнесенные во время сенатских слушаний кандидатов на должности государственного секретаря Тиллерсона и министра обороны США Маттиса. Так, нынешняя агрессивная Россия – это приоритетная угроза и для США, и для Украины", – подчеркнул украинский президент.

Он также поблагодарил представителей администрации избранного президента США Дональда Трампа за четкую позицию относительно российской агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма.

"Да, санкции не являются самоцелью, но это важный инструмент давления, влияния и мотивации для России быть за столом переговоров, имплементировать Минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию и обеспечить территориальную целостность нашего государства в рамках международного права. Это инструмент влияния для того, чтобы уважать международное право со стороны России", – добавил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина готова к эффективному сотрудничеству с администрацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа.