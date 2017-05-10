Порошенко обговорил с делегацией Конгресса США усиление санкций против РФ

10 мая 2017 г. 19:17
Источник: РБК-Украина
8 просмотров

Порошенко надеется, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США ужесточение санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

"В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - подчеркивается в сообщении.

Порошенко также выразил надежду, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.

Украинский президент поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности нашей страны и внедрении необходимых внутренних реформ.

Американские конгрессмены призывают администрацию президента США Дональда Трампа принять меры против России в торговой сфере.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.