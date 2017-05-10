Порошенко обговорил с делегацией Конгресса США усиление санкций против РФ

Порошенко надеется, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США ужесточение санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

"В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - подчеркивается в сообщении.

Порошенко также выразил надежду, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.

Украинский президент поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности нашей страны и внедрении необходимых внутренних реформ.

Американские конгрессмены призывают администрацию президента США Дональда Трампа принять меры против России в торговой сфере.