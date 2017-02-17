 

Порошенко обсудил с госсекретарем США противодействие российской агрессии и стратегическое партнерство

17 февраля 2017 г. 18:59
Источник: УНИАН
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Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Глава государства поздравил Рекса Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в выполнении ответственной внешнеполитической миссии.

Президент проинформировал госсекретаря США о последней эскалации ситуации в Донбассе и нарушении Россией Минских договоренностей.

Со своей стороны, Госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей.

Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций.

Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон очертили круг вопросов, требующих неотложного внимания на этом этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Президент Украины пригласил Рекса Тиллерсона посетить с визитом Украину.

 

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