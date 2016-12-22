 

Порошенко обсудил с премьером Италии деоккупацию Крыма

22 декабря 2016 г. 20:21
Источник: Укринформ
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Паоло Джентилони, в ходе которого, в частности, была достигнута договоренность о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также по делу деоккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также по делу деоккупации Крыма. Паоло Джентилони приветствует инициативы Петра Порошенко относительно необходимости объявления, начиная с 24 декабря, постоянного и длительного режима прекращения огня на Донбассе, а также немедленного освобождения всех заложников", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Порошенко поздравил Джентилони с недавним назначением на должность Премьер-министра Италии и выразил надежду на укрепление плодотворного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

Глава государства отметил важность продолжения твердой поддержки Украины в вопросах возобновления территориальной целостности и суверенитета, а также проведение важных реформ во время следующего председательства Италии в рамках Большой Семерки в течение 2017 года.

Джентилони также подтвердил готовность способствовать ускорению выполнения последних процедур со стороны ЕС, связанных с предоставлением безвизового режима украинским гражданам.

Глава правительства Италии высоко оценил роль Президента Украины в проведении успешной спецоперации по поиску украденных из музея Вероны 17 картин итальянских художников и поблагодарил за их возвращение итальянскую сторону.

Президент также пригласил главу правительства Италии осуществить визит в Украину в 2017 году, что было с благодарностью принято.

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