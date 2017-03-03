 

Порошенко обвинил демонстрантов с флагами в неумении работать

03 марта 2017 г. 15:38
Источник: Зеркало недели
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Президент Украины Петр Порошенко намерен не допустить дестабилизации ситуации в стране.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим этого сделать, нам с такими не по дороге", - сказал Порошенко в ходе посещения Харьковского тракторного завода.

"И рабочая Слобожанщина вместе с рабочей Галичиной, рабочая Полтавщина вместе с рабочей Одесчиной, объединившись, все мы украинцы, будем делать все, чтобы все мы реформировать страну, сделать ее богаче, увеличивать мощности производства, выйти на очень важные результаты реформ, которые позволили нам вдвое поднять минимальную заработную плату в стране", - сказал президент.

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Порошенко с рабочим визитом посетил Харьковскую область, 03.03.2017

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