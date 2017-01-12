 

Порошенко объяснил перепалку с одесским чиновником

12 января 2017 г. 17:25
Источник: Корреспондент.net
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Одесский чиновник, который перебил президента Петра Порошенко в Одесской ОГА, хотел выяснить вопрос нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде на выборах.
Сегодня Порошенко осадил чиновника в Одессе. "Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", - заявил президент чиновнику.
Об этом заявил Порошенко во время совещания по вопросам региональной политики с представителями правительства и председателями областных администраций в Одессе.
"Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...", - отметил он.

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