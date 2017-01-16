Порошенко объявил о подаче иска против России в суд ООН в Гааге

Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины передать в понедельник иск против России в Международный суд ООН в Гааге, который касается нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом президент объявил на встрече с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму... Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Иск касается, в частности, обстрела Мариуполя в январе 2015 года, обстрела автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015 года, обстрела Краматорска в феврале 2015 года, сбитого боевиками самолета рейса МН17.

Напомним, в начале 2017 года будет рассматриваться Международный трибунал ООН по морскому праву начнет рассматривать иск Украины против Российской Федерации по факту нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.