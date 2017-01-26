Порошенко одобрил допуск сил НАТО для учений в Украине в 2017 году

В крупнейших учениях 2017 года, "Си Бриз" и "Репид Трайдент", примут участие несколько тысяч бойцов НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории нашего государства и их участие в многонациональных учениях за пределами Украины на 2017 год.

Согласно плану, в январе-декабре 2017 года на территорию Украины для участия в учениях будет допущено до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов Америки, других государств – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" на срок до 365 дней.

До 2500 военнослужащих США, других государств – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники будут допускаться на срок до 25 суток в июле – сентябре 2017 года в рамках украинско-американского учения "Си Бриз – 2017".

Кроме того, для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент – 2017" будут допущены до 2000 военнослужащих США, других государств – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов на срок до 25 суток в июне – ноябре.

Как сообщалось, в декабре 2016 года в Одессе прошла начальная конференция по планированию украинско-американского учения "Си Бриз-2017". Учение "Си Бриз-2017" будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное. В учениях Sea Breeze–2016, которые проходили в июле, приняли участие представители США, Турции, Румынии и Украины.

