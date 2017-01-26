 

Порошенко одобрил допуск сил НАТО для учений в Украине в 2017 году

26 января 2017 г. 19:15
Источник: Зеркало недели
32 просмотра

В крупнейших учениях 2017 года, "Си Бриз" и "Репид Трайдент", примут участие несколько тысяч бойцов НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории нашего государства и их участие в многонациональных учениях за пределами Украины на 2017 год.

Согласно плану, в январе-декабре 2017 года на территорию Украины для участия в учениях будет допущено до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов Америки, других государств – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" на срок до 365 дней.

До 2500 военнослужащих США, других государств – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники будут допускаться на срок до 25 суток в июле – сентябре 2017 года в рамках украинско-американского учения "Си Бриз – 2017".

Кроме того, для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент – 2017" будут допущены до 2000 военнослужащих США, других государств – членов НАТО и государств – участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов на срок до 25 суток в июне – ноябре. 

Как сообщалось, в декабре 2016 года в Одессе прошла начальная конференция по планированию украинско-американского учения "Си Бриз-2017". Учение "Си Бриз-2017" будет сочетать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное. В учениях Sea Breeze–2016, которые проходили в июле, приняли участие представители США, Турции, Румынии и Украины.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.