Порошенко одобрил соглашение с ЕС об участии Украины в бизнес-программе COSME

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020) ". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, ратификация соглашения COSME позволит Украине реализовывать проекты по следующим направлениям программы: улучшение условий доступа малых и средних предприятий на рынки; улучшение условий для конкурентоспособности; формирование культуры ведения бизнеса.

Программа ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)" (Competiveness of Small and Medium Enterprises) - европейская программа поддержки малого и среднего бизнеса. Отмечается, что ратификация соглашения откроет доступ украинским предприятиям государственного, частного и общественного секторов к финансированию как со стороны бюджета программы, так и со стороны инвестиционных и венчурных фондов Евросоюза.