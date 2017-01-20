 

Порошенко поделился ожиданиями от администрации Трампа

20 января 2017 г. 17:43
Источник: Левый Берег
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Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Он считает, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил Порошенко.

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