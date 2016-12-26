 

Порошенко подписал госбюджет на 2017 год

26 декабря 2016 г. 20:50
Источник: Левый Берег
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Президент Петр Порошенко подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Об этом сообщается на сайте президента.

Кроме того, Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

В ходе подписания бюджета-2017 Порошенко подчеркнул, что в документе расходы на сектор обороны и безопасности страны составляют 5,2% от ВВП, минимальная зарплата поднимается до 3200 грн, заложены беспрецедентные расходы на дорожное строительство, продолжается финансовая децентрализация.

Президент выразил надежду, что изменения в законодательстве приведут к улучшению позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Напомним, государственный бюджет на 2017 год был принят Верховной Радой ранним утром 21 декабря.

Основой для расчета показателей государственного бюджета на 2017 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, инфляцию 8,1%. В документе также заложен доход от приватизации в размере 17,1 млрд гривен.

Закон предусматривает перечисление Национальный банком 45 млрд гривен прибыли.

Также документ предусматривает снижение дефицита Пенсионного фонда на 9,5% до 141,315 млрд гривен.

Закон предусматривает направление 1 млрд гривен дотаций на покрытие разницы в себестоимости добычи угля государственными шахтами, а также 847,1 млн гривен - на реструктуризацию торфодобывающей и угледобывающей промышленности (ликвидацию шахт).

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