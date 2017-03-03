Порошенко подписал закон о едином доступе к инфраструктуре для развития телекомсетей

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03 марта 2017 г. 13:04
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

"Закон определяет правовые и организационные основы развития телекоммуникационных сетей общего пользования относительно полномочий государственных органов и органов самоуправления, прав и обязанностей операторов, провайдеров телекоммуникаций, а также устанавливает основные требования к правилам пользования домовыми распределительными сетями, проложенными транзитными кабельными линиями и элементами инфраструктуры объектов строительства, транспорта или электроэнергетики", – отмечено в тексте закона, размещенном на веб-сайте Верховной Рады.

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