Порошенко подписал закон о едином доступе к инфраструктуре для развития телекомсетей

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

"Закон определяет правовые и организационные основы развития телекоммуникационных сетей общего пользования относительно полномочий государственных органов и органов самоуправления, прав и обязанностей операторов, провайдеров телекоммуникаций, а также устанавливает основные требования к правилам пользования домовыми распределительными сетями, проложенными транзитными кабельными линиями и элементами инфраструктуры объектов строительства, транспорта или электроэнергетики", – отмечено в тексте закона, размещенном на веб-сайте Верховной Рады.