 

Порошенко подписал закон об электронном билете на транспорте

03 февраля 2017 г. 19:04
Источник: Левый берег
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Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий внедрение автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).

Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего законопроекта №4121 на сайте Верховной Рады

Закон создает правовые основания для местных органов власти по внедрению автоматизированных систем учета проезда в городском общественном транспорте.

Автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета.

Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, также уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Закон также предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

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