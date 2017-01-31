Порошенко поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке

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31 января 2017 г. 19:26
Источник: Зеркало недели
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Жителям Авдеевки помогут теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания.

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение главам областных государственных администраций оказать гуманитарную помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов.

В перечне первоочередных мероприятий - обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.

С целью реализации неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".
 

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