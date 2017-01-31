Порошенко поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке

Жителям Авдеевки помогут теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания.

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение главам областных государственных администраций оказать гуманитарную помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов.

В перечне первоочередных мероприятий - обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки в случае возникновения необходимости их эвакуации из города.

С целью реализации неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

