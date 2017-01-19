Порошенко после звонка Трампу заявил, что предстоящая встреча будет эффективной

Президент Украины Петр Порошенко надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новый американское правительство будет продолжать поддерживать Украину. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", - сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".

Как известно, Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. Он выразил надежду на встречу со своим новым американским коллегой впервые после их разговора, во время которого президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре.

"Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча, учитывая мое впечатление о телефонном разговоре", - сказал он.

По словам Порошенко, во время звонка Трамп выглядел очень заинтересованным тем, что происходит в Украине и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

Порошенко сообщил, что в течение последних нескольких недель наблюдается рост насилия на востоке Украины. В частности, в прошлом месяце 22 украинских военнослужащих были убиты, а соглашение о прекращении огня нарушалось 1500 раз.

"Это полная ответственность Путина", - сказал украинский лидер.

По словам Порошенко, он был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный президент США. Он отметил, что во время телефонного разговора была достигнута договоренность о его визите в США после инаугурации Трампа.