Порошенко присвоил Жемчугову звание Герой Украины

Президент Петр Порошенко присвоил Владимиру Жемчугову звание Герой Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Глава государства вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины", - говорится в сообщении.

"Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения", - сказал Порошенко.

Высокой государственной наградой Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать - борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не оставит", - сказал Жемчугов и поблагодарил за высокую награду.

Пресс-служба президента информирует, что в период с 28 декабря 2014 по 24 сентября 2015 Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций повреждение девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.

29 сентября 2015, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником, Жемчугов принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен боевиками.

Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако во время допросов контрразведывательных органов противника вел себя мужественно.

17 сентября 2016 Жемчугов был освобожден из плена боевиков.