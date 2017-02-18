Порошенко призвал Раду к скорейшей ратификации ЗСТ с Канадой

Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд высказался за скорейшую ратификацию Верховной Радой соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Международные переговоры на украинском языке. Президент Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Канады Фриланд. ... Президент высказался за скорейшую ратификацию Верховной Радой соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", - написал Цеголко на своей странице в "Фейсбук".