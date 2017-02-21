Порошенко призвал усилить санкции против РФ за признание "документов" ОРДЛО

Президент Петр Порошенко считает, что после признания Россией "документов", выданных учреждениями сепаратистов на оккупированной части Донбасса, санкции против РФ должны быть усилены.

Об этом он завил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом, передает пресс-служба главы государства.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - сказал президент.

По его словам, с точки зрения международного права это уже является элементом признания незаконных формирований и де-факто отказа от Минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией Минских договоренностей.

"Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - отметил Порошенко.