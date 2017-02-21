 

Порошенко призвал усилить санкции против РФ за признание "документов" ОРДЛО

21 февраля 2017 г. 14:57
Источник: Украинская правда
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Президент Петр Порошенко считает, что после признания Россией "документов", выданных учреждениями сепаратистов на оккупированной части Донбасса, санкции против РФ должны быть усилены.

Об этом он завил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом, передает пресс-служба главы государства.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - сказал президент.

По его словам, с точки зрения международного права это уже является элементом признания незаконных формирований и де-факто отказа от Минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией Минских договоренностей.

"Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - отметил Порошенко.

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