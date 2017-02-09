 

Порошенко прокомментировал идею ФРГ по Донбассу

09 февраля 2017 г. 15:37
Источник: Корреспондент.net
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Проведение выборов на территории Украины, оккупированной иностранными войсками, невозможно и неприемлемо. Так прокомментировал президент Украины Петр Порошенко заявления посла Германии в Украине Эрнста Райхеля.

"Проведение выборов на оккупированной территории, в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным. Это первая позиция", - сказал Порошенко на пресс-конференции в четверг, 9 февраля.
Он подчеркнул, что нельзя сравнивать оккупацию востока Украины российской армией и ситуацию в ГДР.

"Одно дело, когда иностранные войска присутствуют с согласия принимающего государства. Можно провести параллели с российской базой в Севастополе – мы много раз проводили выборы, когда российские войска с разрешения Украины присутствовали на базе в Севастополе. И совершенно неприемлемо, когда оккупационные войска попытаются продвинуть проведение выборов под дулами автоматов", – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что так называемый референдум в Крыму был незаконен, проводился в присутствии десятков тысяч российских военных. "Так же невозможным мы считаем проведение выборов на Донбассе", – добавил он.

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