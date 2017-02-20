 

Порошенко: Путин на Донбассе решил создать украинский аналог Алеппо

20 февраля 2017 г. 16:16
Источник: Новое Время
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава РФ Владимир Путин создает на Донбассе украинский аналог Алеппо.

В частности, об этом президент заявил в интервью Bild, фрагмент которого цитирует Инопресса.

"Мы в Украине сделали все ради мира: изменили законы, выполняли договоренности. Однако Россия продолжает убивать. Обещания, которые дает российская власть, ежедневно нарушаются. Ситуация в отдельных частях Восточной Украины складывается драматичным образом. У нас есть однозначные доказательства целенаправленного истребления мирного населения. Путин создает там украинский Алеппо", - завил Порошенко.

Он также добавил, что если Путин будет выполнять договоренности, заключенные в Минске, если он, наконец, выведет войска с территории Украины, тогда будет мир, но в настоящий момент ничто на это не указывает.

Порошенко добавил, что на оккупированной территории расположено 700 танков и 1250 артиллерийских систем, которые используются против украинских военных.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что минские соглашения не работают, и вина за это полностью лежит на России.

"Тот факт, что Россия теперь признает паспорта оккупированных территорий, показывает ее влияние в регионе во всей красе", - отметил он.

В интервью Порошенко затронул и тему оккупированного Крыма, отметив, что полуостров был и остается украинской территорией.

18 февраля РФ признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".

Кроме паспортов, признаны действительными документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.

Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр иностранных дел Павел Климкин и МИД Украины осудили действия России в отношении признания "документов".

Киев расценивает это как эскалацию конфликта на Донбассе, продолжение российской агрессии и нарушения международного права.

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс призвал Россию выполнить Минские соглашения и начать деэскалацию на востоке Украины.
 

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