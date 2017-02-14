 

Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в четырех областях

14 февраля 2017 г. 20:59
Источник: Левый берег
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Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в четырех областях

Президент также уволил начальника департамента контрразведки СБУ Найду.

Президент Петр Порошенко сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в четырех областях.

Об этом говорится в указах президента №34 и №35 от 14 февраля.

На должность начальника управления СБУ в Запорожской области назначен Александр Хилько вместо Александра Шмитько; управления СБУ в Николаевской области - Алексей Лях вместо Александра Калинина; в Сумской области - Владислав Косинский вместо Юрия Гончарова; в Херсонской области - Данил Доценко вместо Олега Зубкова.

Кроме того, Порошенко уволил Виталия Найду с должности начальника департамента контрразведки СБУ и назначил на эту  должность Алексея Петрова.

При этом Порошенко назначил Найду начальником управления СБУ в Тернопольской области вместо Алексея Ушанова.

3 февраля Порошенко уволил посла Украины в Перу Александра Михальчука.

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