Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в четырех областях

Президент также уволил начальника департамента контрразведки СБУ Найду.

Президент Петр Порошенко сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в четырех областях.

Об этом говорится в указах президента №34 и №35 от 14 февраля.

На должность начальника управления СБУ в Запорожской области назначен Александр Хилько вместо Александра Шмитько; управления СБУ в Николаевской области - Алексей Лях вместо Александра Калинина; в Сумской области - Владислав Косинский вместо Юрия Гончарова; в Херсонской области - Данил Доценко вместо Олега Зубкова.

Кроме того, Порошенко уволил Виталия Найду с должности начальника департамента контрразведки СБУ и назначил на эту должность Алексея Петрова.

При этом Порошенко назначил Найду начальником управления СБУ в Тернопольской области вместо Алексея Ушанова.

3 февраля Порошенко уволил посла Украины в Перу Александра Михальчука.