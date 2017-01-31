 

Порошенко собрал силовиков на совещание по Авдеевке

31 января 2017 г. 17:18
Источник: Левый берег
102 просмотра

Президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств по поводу обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Хочу прежде всего успокоить: наши военные 72-й бригады, других подразделений отлично защищают позиции. Приказов не отвечать на уничтожающий огонь нет. У них есть все возможности защищать себя. Единственное ограничение - когда российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. У нас есть четкие доказательства этого", - сказал Порошенко во время совещания.

Президент также сообщил, что Украина будет выносить ситуацию в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН.

"Я хотел бы подчеркнуть, что впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены «Грады», массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии. Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", - подчеркнул Порошенко.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.