Порошенко собрал силовиков на совещание по Авдеевке

Президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств по поводу обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Хочу прежде всего успокоить: наши военные 72-й бригады, других подразделений отлично защищают позиции. Приказов не отвечать на уничтожающий огонь нет. У них есть все возможности защищать себя. Единственное ограничение - когда российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. У нас есть четкие доказательства этого", - сказал Порошенко во время совещания.

Президент также сообщил, что Украина будет выносить ситуацию в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН.

"Я хотел бы подчеркнуть, что впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены «Грады», массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии. Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", - подчеркнул Порошенко.