Порошенко сравнил Россию с крокодилом из высказывания Черчилля

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19 апреля 2017 г. 13:29
Источник: 112.ua
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Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом из высказывания экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.

"Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, – это Россия. Они надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу переубедить их: Россия не наестся. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам", - сказал Порошенко.

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