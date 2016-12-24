 

Порошенко: Украинцы уже хорошо видят популистов - и "с вилами", и "с косами"

24 декабря 2016 г. 16:36
Источник: Укринформ
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Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных громад, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов - что с вилами, с косами", - отметил он.

По словам Президента, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от популизма до псевдомассовых протестов.

Глава государства подчеркнул, что в экономике и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы - 5% ВВП на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату вдвое, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.

"Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов. Уверен, что вместе сможем их обеспечить. Мы - здесь, вы - там, а результат - общий", - подчеркнул Президент.

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