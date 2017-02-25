Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Документ вступает в силу со дня его опубликования, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации. Целью Доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. Его правовой основой является Конституция Украины, законы Украины, Стратегия национальной безопасности Украины, утвержденная указом президента от 26 мая 2015 года №287, а также международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Для реализации Доктрины СНБО должен осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере.

Отмечается, что, «несмотря на особые условия и ведение против нашего государства агрессивной информационной войны не только на ее территории, но и в мире, обеспечение реализации Доктрины возможно только при условии надлежащей координации мероприятий, осуществляемых всеми государственными органами. Совет нацбезопасности также будет определять ключевые мероприятия, в соответствии с положениями документа».

Кабинет министров Украины будет обеспечивать осуществление информационной политики государства, финансирование программ, связанных с информбезопасностью, направлять и координировать работу министерств, других органов исполнительной власти в этой сфере. На Министерство информационной политики Украины возлагаются организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине. Мининформполитики также будет осуществлять мониторинг угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере.