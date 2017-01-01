 

Порошенко в новогоднем обращении: легко еще не будет, но худшее уже позади

01 января 2017 г. 13:56
Источник: Левый Берег
95 просмотров

Президент Петр Порошенко в своем новогоднем обращении заявил, что 2017 год должен быть легче прошедшего.

"Легко еще не будет, но самое худшее, особенно в экономике, уже позади. Мы преодолели шок от уничтожения части потенциала, вызванного военной агрессией. Точно так же, как от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады. Мы адаптировали наше государство к новым условиям, нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев", - заявил президент.

Президент в своем обращении назвал несколько достижений Украины за прошедший год: его удалось прожить без российского газа, Джамала победила на Евровидении, украинские паралимпийцы стали одними из лучших в Рио.

"Приходящий год - особенный. Это - год столетия Украинской национальной революции. Но тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику - погрузить в анархию. А страну - сделать добычей агрессора. О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторяет. И другим - не дам", - пообещал президент.

В своем обращении Порошенко поблагодарил военных за защиту государства и отдельно поздравил граждан Украины, которые находятся под временной окупацией в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донецкой и Луганской областях. "Российская оккупация - временна. Мы обязательно объединимся", - заявил он.

В новогоднем ролике от президента есть также поздравления от Джамалы, чемпионов Паралимпиады Елизаветы Мерешко и Максима Крипака, главы Европейского совета Дональда Туска, генерал-майора Андрея Ковальчука.

Видео: 

Новорічне привітання Президента України

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.