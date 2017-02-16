Порошенко встретится с вице-президентом США Пенсом

Во время своего рабочего визита в Германию президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, визит Порошенко на 53-ю Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности запланирован на 17-18 февраля.

При этом отмечается, что, кроме Пенса, украинский президент встретится также с польским лидером Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также примет участие в дебатах на тему "Будущее Запада: падение или возвращение?".