 

Порошенко заявил об увеличении доли атомной энергетики в энергобалансе Украины

16 февраля 2017 г. 16:20
Источник: Новое Время
1 просмотр

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увеличении доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны.

По словам Порошенко, Украина в последнее время увеличила долю атомной энергетики с 47% до 60%:

"Мне приятно сообщить, что мы резко увеличили долю атомной энергетики в общем энергетическом балансе. Было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. А это миллионы тонн угля, в которых больше не нуждается Украина", - отметил Порошенко.

Отметим, что в Украине сейчас действуют четыре атомных электростанции (Запорожская, Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровенская) с 15 энергоблоками. При этом, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является самой мощной в Европе.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.