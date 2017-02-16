Порошенко заявил об увеличении доли атомной энергетики в энергобалансе Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увеличении доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны.

По словам Порошенко, Украина в последнее время увеличила долю атомной энергетики с 47% до 60%:

"Мне приятно сообщить, что мы резко увеличили долю атомной энергетики в общем энергетическом балансе. Было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. А это миллионы тонн угля, в которых больше не нуждается Украина", - отметил Порошенко.

Отметим, что в Украине сейчас действуют четыре атомных электростанции (Запорожская, Южно-Украинская, Хмельницкая, Ровенская) с 15 энергоблоками. При этом, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является самой мощной в Европе.