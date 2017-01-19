Порошенко ждет безвиза в ближайшие недели

Президент Украины ожидает финального решения Евросоюза о безвизовом режиме для украинцев в ближайшие недели.

Ранее Порошенко заявлял, что украинцы уже в ноябре смогут путешествовать без виз. А до этого в начале сентября 2016 года Порошенко обещал безвиз уже осенью.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - заявил Порошенко в интервью Reuters.

Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу, утверждает президент.