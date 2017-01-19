 

Порошенко ждет безвиза в ближайшие недели

19 января 2017 г. 11:20
Источник: Корреспондент.net
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Президент Украины ожидает финального решения Евросоюза о безвизовом режиме для украинцев в ближайшие недели.

Ранее Порошенко заявлял, что украинцы уже в ноябре смогут путешествовать без виз. А до этого в начале сентября 2016 года Порошенко обещал безвиз уже осенью.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - заявил Порошенко в интервью Reuters.

Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу, утверждает президент.

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